Песков рассказал, как Путин провел майские праздники

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел праздничные майские дни в рабочем режиме, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«У главы государства праздники в своем большинстве были рабочие. Вы знаете о напряженном рабочем графике президента 9 мая, пресс-конференцию, которую он дал по результатам этого рабочего дня», — сказал Песков журналистам.
Он добавил, что в понедельник президент встретился и пообщался со своей первой учительницей Верой Дмитриевной Гуревич, которую ранее Путин пригласил посетить парад 9 мая и погостить несколько дней в Москве.
Во вторник Путин работает в Кремле, отметил Песков.