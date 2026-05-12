Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 12 мая: главное

Во вторник представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем ключевые заявления.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Путин готов к встрече с Зеленским для переговоров в Москве в любой момент.

Встреча Путина с Зеленским за пределами Москвы имеет смысл только для финализации процесса урегулирования, а над этим надо работать.

В Кремле выразили надежду, что в ближайшее время механизм обмена пленными с Украиной будет финализирован, соответствующие службы работают над этим.

Действительно, речь идет о договоренности об обмене пленными тысячу на тысячу. Это всегда очень сложный процесс. Это сложный и длительный процесс согласования списков. Соответствующие службы работают в этом направлении.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

СВО остановится в любой момент, едва в Киеве примут необходимые решения, о которых прекрасно знают.

Конечно, тот багаж наработок в плане мирного процесса, он позволяет говорить о том, что близится, действительно, завершение, но говорить в этом контексте о какой-то конкретике в данный момент не приходится.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Россия открыта для контактов и приветствует посредничество США по Украине.

Нагнетанию обстановки на Балтике в последние месяцы способствует деятельность военного флота стран НАТО, а не РФ.

Кремль не располагает информацией о географии передвижения военных кораблей РФ, это прерогатива Минобороны.

Военно-морской флот РФ выполняет функции в Мировом океане в соответствии с международным морским правом, в том числе по защите от пиратов.

Подготовка к визиту Путина в Китай находится в завершающей стадии, сроки Москва и Пекин объявят синхронно.

Визит Путина в Китай будет насыщенным по содержанию, Москва и Пекин придают этому первостепенное значение.

Экономика России не может быть полностью застрахована от глобальной волатильности, хотя кабмин принимает меры.

Благодаря тем мерам, которые принимает наше правительство, мы можем с уверенностью говорить о макроэкономической стабильности и о перспективных планах на то, чтобы из года в год темпы роста экономики, пусть скромные, но повышались.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Волатильность глобальной экономики — не повод ждать перестановок в кабмине РФ.

Владимир Путин на неделе проведет очередное совещание по экономическим вопросам.

Посещения экономического форума в Казани нет в графике президента России.

12 мая Владимир Путин встретится с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, у которой в апреле истек срок полномочий.

Она покидает этот пост. Это ее заключительный доклад также по закону. Это всегда обстоятельный и очень важный разговор.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Остальные встречи, рабочие совещания главы государства 12 мая будут носить непубличный характер.

