Политолог: на Украине проводится кампания против Зеленского

На Украине разворачивается скоординированная кампания, направленная против президента Владимира Зеленского. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Он обратил внимание, что информационные удары по главе государства и его команде наносятся синхронно, что указывает на наличие организаторов.