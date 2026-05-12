«Все это неслучайно, что интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского [Юлии] Мендель Такеру Карлсону и новости о предъявлении обвинений Андрею Ермаку вышли в одно время. Думаю, это организованная кампания», — пояснил собеседник NEWS.ru.
По словам эксперта, после подписания мирного соглашения или завершения конфликта другим способом на Украине состоятся выборы нового президента. Запущенная сейчас акция, как полагает Перенджиев, призвана либо не допустить участия Зеленского в новой президентской гонке в качестве кандидата, либо как минимум лишить его шансов на победу.
Ситуация вокруг бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака может нанести серьезный урон репутации Владимира Зеленского на Западе. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Он подчеркнул, что информация о скандале уже привлекла внимание западных союзников Киева.