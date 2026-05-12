Rheinmetall приступил к производству дронов-камикадзе на заводе в Нойсе

«В настоящее время мы запускаем серийное производство этой системы на нашем заводе в Нойсе», — сказал Паппергер. Его слова приводит агентство DPA. Он имел в виду беспилотник, который может находиться в воздухе до 70 минут, после чего он пикирует на цель и взрывается. Представитель Rheinmetall сообщил, что модель уже производится на предприятии в Брауншвейге, и компания находится на пороге расширения производства за счет мощностей в Нойсе (недалеко от Дюссельдорфа).