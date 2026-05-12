БЕРЛИН, 12 мая. /ТАСС/. Германский оборонный концерн Rheinmetall приступил к производству дронов-камикадзе на заводе в Нойсе на западе ФРГ. Об этом заявил глава компании Армин Паппергер.
«В настоящее время мы запускаем серийное производство этой системы на нашем заводе в Нойсе», — сказал Паппергер. Его слова приводит агентство DPA. Он имел в виду беспилотник, который может находиться в воздухе до 70 минут, после чего он пикирует на цель и взрывается. Представитель Rheinmetall сообщил, что модель уже производится на предприятии в Брауншвейге, и компания находится на пороге расширения производства за счет мощностей в Нойсе (недалеко от Дюссельдорфа).
Согласно имеющимся данным, дроны имеют дальность полета до 100 км, а их боевая часть, включая детонатор, весит около 4 кг. Беспилотник может находиться в воздухе до 70 минут и вести наблюдение за целями. Дроны снаряжены взрывчаткой, а также могут использоваться в разведывательных целях. Аппарат предназначен для одноразового использования.
Паппергер отметил, что Rheinmetall разработал этот дрон за несколько месяцев. «Благодаря четырехкилограммовой боевой части он сочетает в себе функции разведки и поражения», — пояснил он. Ключевым и наиболее важным моментом, по словам главы концерна, является то, что производство полностью локализовано в ЕС: сам дрон изготавливается в Германии, а боевая часть — в Италии.
Ранее на заводе в Нойсе выпускались автокомпоненты, однако Rheinmetall избавляется от своего испытывающего трудности подразделения по поставкам запчастей для автопрома. В будущем завод в Нойсе будет использоваться для выпуска продукции военного назначения, в частности, дронов модели FV-014. Недавно Бундесвер заказал партию таких аппаратов на сумму 300 млн евро, при этом рамочное соглашение предусматривает возможность дополнительных заказов. Первые поставки намечены на следующий год.
Rheinmetall — крупнейшая оборонная компания Германии. Она извлекает большую выгоду из конфликта на Украине. Концерн также поставляет военную технику, включая танки и боеприпасы, Киеву и строит на Украине завод по производству боеприпасов.