Макрон: Франция не стремится создавать военные базы в других регионах

ПАРИЖ, 12 мая. /ТАСС/. Франция больше не намерена создавать военные базы в других регионах мира, в том числе в Африке. Вместо этого Париж ориентируется на обучение местных военных и будет «вмешиваться» только по необходимости, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
«Мы больше не руководствуемся логикой размещения крупных баз в определенных районах: это перестали понимать и [начали] воспринимать, особенно в связи с российской риторикой, как неоколониальный инструмент. Такие отношения не были здоровыми; нужно было их переосмыслить», — сказал он в интервью журналу Jeune Afrique, которое он дал по случаю проходящего в Найроби саммита «Африка вперед».
Президент добавил, что власти Франции «обучают армии [других стран], оснащают их и помогают улучшить структуру». «Иногда мы вмешиваемся в целях поддержки государств, но больше не присутствуем там на постоянной основе», — отметил французский лидер.
Также он упомянул, что военные Франции были на территории Альянса государств Сахеля, который объединяет Мали, Буркина-Фасо и Нигер, «поскольку [их] об этом просили». Когда же присутствие французских военных «стало нежелательным» после военных переворотов, они ушли. «Это было не унижением, а логичным ответом на сложившуюся ситуацию. Нам удалось переосмыслить наши отношения, избавиться от оков прошлого и отныне мы смотрим в будущее», — добавил Макрон.
Саммит «Африка вперед» (Africa Forward) организован совместно Францией и Кенией в Найроби с 11 по 12 мая. В нем принимают участие лидеры ряда африканских стран, а также международных финансовых институтов, Африканского союза и Евросоюза, а также инвесторы, предприниматели и представители гражданского общества. В ходе мероприятия планируется обсудить развитие искусственного интеллекта, сельское хозяйство и продовольственную безопасность, здравоохранение, экологический переход и реформу международной финансовой архитектуры.