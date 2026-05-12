В базу «Миротворца» внесли бывшего пресс-секретаря Зеленского

Юлию Мендель обвиняют, в частности, в «распространении российской пропаганды».

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Создатели украинского экстремистского сайта «Миротворец» внесли в базу данных бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлию Мендель. Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Основатели сайта обвиняют Мендель в «распространении российской пропаганды» и «призывах к капитуляции Украины».

Ранее Мендель отметилась рядом критических высказываний в отношении Зеленского и украинских властей в целом.

«Миротворец» создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов, спортсменов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.

Как заявляли в Генпрокуратуре РФ, сайт был создан для проведения «зачисток» от оппозиционных политических деятелей и журналистов и представляет собой грубое нарушение властями Украины Европейской конвенции по правам человека.

