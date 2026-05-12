Американист оценил «команду мечты» Дональда Трампа

Дональд Трамп назвал имена главных преемников на выборах в 2028 году — это нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь США Марко Рубио. Скорее всего, Вэнс будет будет баллотироваться на пост президента США на следующих выборах, а Рубио станет главным претендентов на пост вице-президента Соединенных Штатов. Об этом Новостям Mail рассказал политолог Малек Дудаков.

Авторы и эксперты
Малек Дудаков
Политолог-американист
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

То, что Трамп называет Вэнса и Рубио «командой мечты» — вполне ожидаемо, рассказывает американист.

Вэнс представляет изоляционистское крыло Республиканской партии, а Рубио — ястребиное. Таким образом Трамп старается объединить весь республиканский электорат. Ему важно, чтобы в 2028 году к власти не пришли демократы, которые могут отменить все реформы Трампа и попытаться отправить его за решетку.

Малек Дудаков
политолог

Если Вэнсу удалось отстраниться от неудач Трампа, то Рубио сегодня ассоциируется со всеми провалами Трампа во внешней политике. Это отсутствие успехов в переговорном треке по Украине и провальная операция в Иране, отмечает эксперт.

Демократы пока заняты активной подготовкой выборов в Конгресс. Скорее всего, первые кандидаты в президенты от Демократической партии появятся ближе к концу года.

Скорее всего, в их числе мы увидим губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и, возможно, Камалу Харрис — у нее президентские амбиции сохраняются. Кто бы ни победил из демократов, им придется в вице-президенты представителей левого крыла партии, которое сейчас укрепляется.

Малек Дудаков
политолог

По мнению американиста, «команды мечты» у демократов пока нет, она будет формироваться после выборов в Конгресс США.

У демократов очень много внутренних расколов, особенно идеологических. Вот. Всех их объединяет неприязнь к Трампу, и на этой общей платформе они пойдут на выборы. Сначала они надеются выиграть выборы в Конгресс в 2026-м, а потом перехватить инициативу и в президентской гонке 2028-го года.

Малек Дудаков
политолог

Определенные прогнозы пока давать рано, считает эксперт. Многое будет зависеть от того, в какой степени Трамп успеет «наломать дров» — сейчас он добивает рейтинги республиканцев и свои собственные.

Если бы президентские выборы в Америке прошли завтра, то, думаю, демократы их выиграли. Но до выборов еще два года, и многое может поменяться.

Малек Дудаков
политолог

Ранее Дональд Трамп назвал вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио отличными кандидатами на следующих президентских выборах. Американский лидер считает их идеальной командой от Республиканской партии для управления страной после окончания его президентского срока.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше