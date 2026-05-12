Евросоюз впервые проведет переговоры с «Талибаном» по миграции

В Брюсселе готовятся к историческому диалогу, главной темой которого станет миграция и депортация афганцев. Представитель ЕК отметил, что переговоры пройдут на техническом уровне и не означают признания движения.

Источник: AP 2024

Евросоюз проведет первую в истории встречу с представителями движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН), главной темой которой станут вопросы миграции. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как заявили в Еврокомиссии, диалог организуется по инициативе ряда государств союза в Брюсселе, однако точная дата переговоров еще не согласована. Представитель ЕК отметил, что такие переговоры ни в коей мере не следует рассматривать как шаг к признанию талибов.

Первоначально визит планировался на конец марта. Европейские чиновники подчеркивали, что диалог будет проходить исключительно на техническом уровне. Основной целью переговоров является обсуждение механизмов депортации афганцев, которые не имеют права на убежище в ЕС или совершили преступления. С 2024 года Германия уже выслала более 100 человек чартерными рейсами через Катар.

Подготовка к встрече велась несколько месяцев: в январе Кабул посетили глава иммиграционной службы Бельгии Фредди Рузмонт и заместитель директора департамента Еврокомиссии Йоханнес Люхнер. В октябре 2021 года аналогичные переговоры по миграции, правам женщин и гуманитарной помощи США проводили с талибами в Дохе.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше