Белорусских военных продолжат точечно «готовить к войне», заявил Лукашенко

В конце марта Хренин заявил, что республика на фоне нарастающих внешних вызовов и угроз увеличивает масштабы проверок готовности вооруженных сил. Он подчеркнул, что начавшаяся 11 марта комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности, в ходе которой из запаса были призваны около 5 тысяч военнообязанных, является одной из самых масштабных в истории белорусской армии. Проверка завершилась во второй половине апреля.