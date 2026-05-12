Белорусских военных продолжат точечно «готовить к войне», заявил Лукашенко

МИНСК, 12 мая — РИА Новости. Белоруссия после завершения масштабной проверки вооруженных сил продолжит «точечно отмобилизовывать» воинские части для проверки боеготовности, чтобы «готовить их к войне», заявил президент республики Александр Лукашенко.

Источник: пресс-служба Президента Республики Беларусь

«Дальше, как я обещал, мы точечно будем отмобилизовывать части для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать», — сказал Лукашенко, принимая во вторник министра обороны Виктора Хренина с докладом по итогам проведенной недавно проверки белорусской армии. Слова президента приводит агентство Белта.

Лукашенко еще раз напомнил свой тезис о том, что хотя Белоруссия и настроена на мир, армия на то и существует, чтобы быть готовой вести военные действия, если будет такая необходимость.

Белорусский президент в ходе доклада выразил надежду, что работа над устранением и исправлением выявленных в ходе проверки армии недостатков не завершится.

«Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится, что руководство армии и прежде всего министр будут уделять самое серьезное внимание тем недостаткам, которые вскрылись после этой проверки», — подчеркнул глава государства.

В конце марта Хренин заявил, что республика на фоне нарастающих внешних вызовов и угроз увеличивает масштабы проверок готовности вооруженных сил. Он подчеркнул, что начавшаяся 11 марта комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности, в ходе которой из запаса были призваны около 5 тысяч военнообязанных, является одной из самых масштабных в истории белорусской армии. Проверка завершилась во второй половине апреля.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
