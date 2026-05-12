Никитин озвучил три главных направления Народной программы «Единой России»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин определил три ключевых направления Народной программы «Единой России», о них он рассказал в своем MAX-канале.
По словам главы региона, одним из главных приоритетов должна стать демография. Необходимо создание финансовых, жилищных, морально-психологических и другие условий для рождения и воспитания детей.
«В Нижегородской области мы реализуем уникальный проект жизни “Основа”, и, кстати говоря, многие его решения вполне могут быть масштабированы на федеральном уровне», — отметил Никитин.
Второе важное направление — это поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, ресоциализация бойцов, вернувшихся в мирную жизнь, и охрана их здоровья.
«Конечно, это уже приоритетное направление работы: у нас действует военный социальный контракт с десятками мер поддержки, проект “Герои. Нижегородская область” для тех, кто готов посвятить себя гражданской службе, “СВОй бизнес” для ветеранов-предпринимателей. Тем не менее, в ближайшие годы в этом направлении потребуется еще больше решений и ресурсов, и в Народной программе “Единой России” ему должен быть посвящен крупный раздел», — считает губернатор Никитин.
Также он подчеркнул, что в ближайшие пять лет ожидается пик реализации обновленных национальных проектов в рамках Десятилетия науки и технологий. Нижегородская область — это регион обрабатывающей промышленности. Для местных предприятий очень важны меры федеральной поддержки по нацпроектам экономической направленности.
«Это стратегические линии, но Народная программа — это и про новый сквер рядом с домом, школу или поликлинику в райцентре, ремонт разбитой дороги или ветхих инженерных сетей. Задумайтесь над тем, что важнее всего именно для вашего города, села или деревни, подавайте свои идеи и инициативы — а мы в команде “Единой России” вместе с депутатами Госдумы и Заксобрания новых созывов сделаем все, чтобы голос нижегородцев был непременно услышан!» — резюмировал Глеб Никитин.
Ранее сообщалось, что десятки культурных центров создадут в России по Народной программе «Единой России».