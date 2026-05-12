Bloomberg: новое правительство Венгрии рискует вступить в конфликт с ЕС из-за российских энергоносителей

Новый министр экономики и энергетики Иштван Капитань (Капитани) в понедельник заявил, что, хотя Венгрия планирует диверсифицировать импорт энергоносителей в страну, она не хочет полностью отказываться российских поставок.
Мы не хотим отказываться от российской энергетики, мы хотим твердо стоять на ногах. У нас есть два нефтепровода, и мы должны их использовать. Нам всегда нужно получать энергию из самых дешевых и надежных источников.
Как отмечает Bloomberg, это заявление стало первым потенциальным поводом для обострения отношений между Брюсселем и Будапештом, который пообещал вернуть Венгрию в лоно Европы после 16 лет правления Виктора Орбана.
Кроме того, издание указывает, что обеспечением проевропейского курса Венгрии в энергетической политике будет заниматься Анита Орбан (однофамилица Виктора Орбана), новый министр иностранных дел Венгрии. Она уже пообещала конструктивно сотрудничать с Евросоюзом и только в крайнем случае использовать право вето, которым экс-премьер Орбан регулярно пользовался на саммитах ЕС.
Венгрия слишком часто становилась проблемой при принятии решений в Европе. Мы использовали право вето не как крайнее средство, а как политический театр.