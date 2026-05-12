Bloomberg: новое правительство Венгрии рискует вступить в конфликт с ЕС из-за российских энергоносителей

Правительство нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра рискует столкнуться с противостоянием с Европейским союзом из-за плана по сохранению закупок энергоносителей у России, полагает агентство Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Новый министр экономики и энергетики Иштван Капитань (Капитани) в понедельник заявил, что, хотя Венгрия планирует диверсифицировать импорт энергоносителей в страну, она не хочет полностью отказываться российских поставок.

Мы не хотим отказываться от российской энергетики, мы хотим твердо стоять на ногах. У нас есть два нефтепровода, и мы должны их использовать. Нам всегда нужно получать энергию из самых дешевых и надежных источников.

Иштван Капитань
министр экономики и энергетики Венгрии

Как отмечает Bloomberg, это заявление стало первым потенциальным поводом для обострения отношений между Брюсселем и Будапештом, который пообещал вернуть Венгрию в лоно Европы после 16 лет правления Виктора Орбана.

Агентство напоминает, что ЕС планирует запретить импорт российских природного газа и нефти. По сведениям Bloomberg, до прошлого года в структуре импорта блока на нефть из России приходилось всего 3% и она поступала в две основные страны — Венгрию и Словакию.

Кроме того, издание указывает, что обеспечением проевропейского курса Венгрии в энергетической политике будет заниматься Анита Орбан (однофамилица Виктора Орбана), новый министр иностранных дел Венгрии. Она уже пообещала конструктивно сотрудничать с Евросоюзом и только в крайнем случае использовать право вето, которым экс-премьер Орбан регулярно пользовался на саммитах ЕС.

Венгрия слишком часто становилась проблемой при принятии решений в Европе. Мы использовали право вето не как крайнее средство, а как политический театр.

Анита Орбан
глава МИД Венгрии
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше