Андрей Грачёв покинет пост главы минграда Самарской области

Он переходит на другую работу, на какую — не уточняется.

Источник: Правительство Самарской области

Министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачёв покинет свой пост на следующей неделе. Об этом на оперативном совещании правительства региона сообщил Вячеслав Федорищев.

По словам губернатора, Грачёв перейдёт на новую работу. На какую именно — руководитель области не уточнил, как и то, какие претензии имеются к работе его ведомства и к нему лично. Хотя на повестке дня совещания стоял вопрос об итогах работы минграда.

Это уже не первая громкая отставка в правительстве области в этом году. Предыдущим перед Грачёвым стал министр транспорта и автомобильных дорог Артур Абдрашитов, уволенный 23 апреля. А вот слухи о том, что свой пост покинет замгубернатора Дмитрий Яковлев, пока не подтвердились.

