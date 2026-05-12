Москалькова поблагодарила Минск за содействие в обмене пленными РФ и Украины

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Омбудсмен Татьяна Москалькова выразила особую благодарность властям Беларуси за содействии в обеспечении процесса обменов пленными с Украиной.

Источник: Sputnik.by

Процесс обмена пленными между Россией и Украиной, как правило, проходит на одном из белорусских пограничных пунктов пропуска на украинской границе.

Во вторник омбудсмен встретилась с президентом России Владимиром Путиным.

«(…) особые слова благодарности хотела бы сказать нашим братьям-белорусам. Эти мероприятия (обмены) проходят сегодня на украинско-белорусской границе, но не просто предоставлено место, создана атмосфера, условия, а иногда и конкретные действия, которые помогают нам», — сказала Москалькова на встрече.

Беларусь предоставляет свою территорию, а также оказывает иное содействие не только при обмене военнопленными, но и при воссоединении семей. В белорусский пограничный пункт пропуска Россия и Украина доставляют граждан, которые оказались разделенными со своими семьями из-за закрытых границ.

Также на белорусской территории проходили переговоры уполномоченных по правам человека России и Украины по вопросам обмена, передачи писем и посылок военнопленным.

Один из последних обменов военнопленными прошел 6 мая этого года. Тогда же на белорусской территории состоялись переговоры касательно удержания Киевом жителей Курской области.

Президент встречался с Москальковой по поводу окончания в 2026 году ее полномочий. Глава государства поблагодарил омбудсмена за работу.

«Работа очень большая, разноплановая. И я хочу вас поблагодарить за то, что было сделано за все эти годы», — сказал Путин.

Он отметил важность продолжения работы по возвращению военных из плена и воссоединению семей. Москалькова и ее офис помогли воссоединению с семьями 75 человек, они были разлучены из-за закрытия границ с Украиной.

