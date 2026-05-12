Самарская область сократит штат госслужащих на 800 человек к концу 2026 года

«Мы работаем не на сокращения и увольнения, а над эффективностью. Есть указание правительства России и, самое главное, внутренний запрос на повышение эффективности», — подчеркнул глава региона.
В ходе того же совещания господин Федорищев анонсировал предстоящую смену должности министра градостроительной политики Андрея Грачева. Чиновник покинет свой пост, но уже на следующей неделе выйдет на новую работу. Напомним, министерство градостроительной политики было создано при нынешнем губернаторе как дополнительная структура к уже существующему областному минстрою.