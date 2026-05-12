Самарская область сократит штат госслужащих на 800 человек к концу 2026 года

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о планах по оптимизации регионального аппарата управления. Выступая на оперативном совещании в правительстве региона во вторник, 12 мая, он сообщил, что к концу 2026 года число государственных служащих в области будет снижено с 4800 до 4000 человек.