Ермак объяснил полученное подозрение в коррупции

11 мая антикоррупционные органы Украины предъявили Ермаку подозрение в участии в коррупционной схеме по отмыванию незаконно полученного дохода. По данным ведомства, преступная группа легализовала 460 миллионов гривен (около 770 миллионов рублей) через строительство элитных резиденций кооператива «Династия» в Козино под Киевом.