Политолог рассказал, что США готовят для Зеленского

«Его держат на поводке, и в любой момент этот поводок могут резко одернуть, превратив его, по сути, в петлю на шее, в виселицу», — сказал собеседник NEWS.ru.
Аналитик напомнил, что Зеленский уже сталкивался с «черной меткой» от США. Тогда ему пришлось проводить унизительные кадровые перестановки в своем офисе, в том числе снять с поста главу офиса Андрея Ермака. После этого украинский президент счел, что «гроза улеглась», но, по мнению эксперта, это совсем не так.
Корнилов уверен: давление на Зеленского продолжается, и его цель — заставить главу киевского режима следовать требованиям Белого дома. Эксперт добавил, что главе киевского режима придется вынести урок из происходящего.
Ранее сотрудники украинских антикоррупционных органов выдвинули обвинения против бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Его подозревают в отмывании 460 млн гривен (около $10,5 млн). Эти средства, по версии следствия, были потрачены на строительство элитного коттеджного поселка в Киевской области. Почти в то же время экс-пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В ходе беседы она раскрыла секретные сведения о Владимире Зеленском, которые могут негативно отразиться на его репутации.