Лукашенко озвучил недостатки армии Беларуси

Источник: Комсомольская правда

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра обороны Виктора Хренина и озвучил недостатки армии страны. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Глава республики обсудил с министром обороны недавнюю масштабную проверку Вооруженных Сил. Александр Лукашенко заметил, что по итогам данной проверки в Минобороны был проведен серьезный разговор.

— Вы там разбирались: где-то принципиально, а где-то так… Я ждал, когда вы сами там разберетесь в хороших вещах и недостатках (их всегда хватает). Но мы особо и не скрывали те недостатки, которые бывают в армии, — заметил глава государства.

По словам Лукашенко, прятать данные недостатки не нужно, однако и напоказ их особо не выставляли. Как обращает внимание президент Беларуси, не бывает так, что где-то плохо говорят о Вооруженных Силах:

— Но мы это более открыто делали, чем руководство других стран. Наверное, это и правильно: люди должны видеть, что мы ничего скрывать не будем.

Глава Беларуси надеется, что работа над исправлением и устранением обнаруженных в ходе масштабной проверки недостатков не завершится. Как рассчитывает президент, руководство армии, и, в первую очередь, министр обороны, будут серьезное внимание уделять недостаткам, выявленным после проверки.

Ранее Александр Лукашенко раскрыл, о чем серьезно должен подумать министр обороны Беларус.

Тем временем Лукашенко назначил своего помощника и экс-министра мэром.

Также президент сделал важное заявление о современном оружии в Беларуси.

