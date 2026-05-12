Ранее журнал Spiegel сообщил, что правящая коалиция Германии обсуждает возможность назначения Штайнмайера посредником в диалоге Европы и России. Комментируя эту перспективу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что «участвовать в диалоге Европы с Россией могут все, главное — его возобновить».
По словам собеседника Новостей Mail, сейчас на уровне евробюрократии в ЕС практически нет кандидатур, которые подходили бы для этой миссии в силу своей квалификации. Соколов отмечает, что отношения России и ЕС еще до 2022 года находились в кризисе, в связи с чем устойчивых контактов для активизации диалога наработано не было.
Полагаю, что кандидатура президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера является не самой плохой в качестве посредника на переговорах между Европейским союзом и Россией. Он хорошо известен Москве за годы своей работы в качестве главы министерства иностранных дел ФРГ.
По мнению Соколова, Штайнмайер в своих стартовых позициях намного ближе к переговорному треку, в отличие от канцлера Фридриха Мерца и действующего главы МИД ФРГ Йохана Вадефуля.
Эксперт отметил, что, несмотря на формальный надпартийный статус, Штайнмайера по-прежнему ассоциируют с Социал-демократической партией Германии, членом которой является также экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. Именно Шредера российский лидер Владимир Путин назвал предпочтительным для РФ переговорщиком.
Если речь идет о формировании тандема между Штайнмайером и Шредером, то это было бы конструктивно. По крайней мере, для того, чтобы к приблизить стороны к переговорам.
Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о неизбежности переговоров Европы с РФ. Он объяснил это энергетическим кризисом, который скоро обрушится на Евросоюз и Великобританию.