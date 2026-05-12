Поиск Яндекса
Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт оценил кандидатуру Штайнмайера на роль переговорщика между ЕС и РФ

Найти в Европе релевантного переговорщика для диалога с Россией сегодня довольно сложно, заявил в разговоре с Новостями Mail старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов. Как появилась кандидатура президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и кто еще может участвовать в переговорах — подробнее в материале.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ранее журнал Spiegel сообщил, что правящая коалиция Германии обсуждает возможность назначения Штайнмайера посредником в диалоге Европы и России. Комментируя эту перспективу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что «участвовать в диалоге Европы с Россией могут все, главное — его возобновить».

По словам собеседника Новостей Mail, сейчас на уровне евробюрократии в ЕС практически нет кандидатур, которые подходили бы для этой миссии в силу своей квалификации. Соколов отмечает, что отношения России и ЕС еще до 2022 года находились в кризисе, в связи с чем устойчивых контактов для активизации диалога наработано не было.

Полагаю, что кандидатура президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера является не самой плохой в качестве посредника на переговорах между Европейским союзом и Россией. Он хорошо известен Москве за годы своей работы в качестве главы министерства иностранных дел ФРГ.

Артем Соколов
старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России

По мнению Соколова, Штайнмайер в своих стартовых позициях намного ближе к переговорному треку, в отличие от канцлера Фридриха Мерца и действующего главы МИД ФРГ Йохана Вадефуля.

Эксперт отметил, что, несмотря на формальный надпартийный статус, Штайнмайера по-прежнему ассоциируют с Социал-демократической партией Германии, членом которой является также экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. Именно Шредера российский лидер Владимир Путин назвал предпочтительным для РФ переговорщиком.

Если речь идет о формировании тандема между Штайнмайером и Шредером, то это было бы конструктивно. По крайней мере, для того, чтобы к приблизить стороны к переговорам.

Артем Соколов
старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о неизбежности переговоров Европы с РФ. Он объяснил это энергетическим кризисом, который скоро обрушится на Евросоюз и Великобританию.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше