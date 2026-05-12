Глава НАБУ опроверг причастность Зеленского к коррупционному делу

Глава НАБУ Семен Кривонос опроверг информацию о причастности президента Украины к коррупционной схеме. По его словам, Владимир Зеленский не фигурирует в досудебном производстве, а следствие сосредоточено на других версиях.

Источник: Reuters

Владимир Зеленский не является фигурантом досудебного расследования по делу о коррупции. Об этом сообщил глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос, информирует «РБК-Украина».

По его словам, президент Украины не фигурирует в досудебном производстве. Как уточнил руководитель НАБУ, в ходе расследования отрабатываются иные следственные версии, касающиеся принадлежности конкретного имущества.

Ранее, 11 мая, антикоррупционные органы предъявили подозрение бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку. Речь о причастности к коррупционной схеме, связанной с отмыванием средств, полученных незаконным путем.