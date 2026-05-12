Глава НАБУ опроверг причастность Зеленского к коррупционному делу

Владимир Зеленский не является фигурантом досудебного расследования по делу о коррупции. Об этом сообщил глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос, информирует «РБК-Украина».
По его словам, президент Украины не фигурирует в досудебном производстве. Как уточнил руководитель НАБУ, в ходе расследования отрабатываются иные следственные версии, касающиеся принадлежности конкретного имущества.
Ранее, 11 мая, антикоррупционные органы предъявили подозрение бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку. Речь о причастности к коррупционной схеме, связанной с отмыванием средств, полученных незаконным путем.