Президент России Владимир Путин не поедет на KazanForum

Президент России Владимир Путин не примет участия в XVII Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum», который стартовал 12 мая в столице Татарстана. Об этом журналистам на брифинге сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Что касается казанского форума, то в графике президента посещения этого форума нет», — лаконично ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
При этом форум, проходящий с 12 по 17 мая на площадке «Казань Экспо», в этом году установил рекорд по масштабу. Участие в нем подтвердили представители 103 стран, а организаторы ожидают более 10 тысяч гостей. Деловая программа, рассчитанная на три дня (13−15 мая), включает 149 мероприятий по 21 тематическому треку.
Среди ключевых тем — исламские финансы, международная торговля, халяль-индустрия, цифровизация и искусственный интеллект, культура и образование. Пленарное заседание форума запланировано на 15 мая.