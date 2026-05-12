Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент России Владимир Путин не поедет на KazanForum

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин не примет участия в XVII Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum», который стартовал 12 мая в столице Татарстана. Об этом журналистам на брифинге сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Что касается казанского форума, то в графике президента посещения этого форума нет», — лаконично ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

При этом форум, проходящий с 12 по 17 мая на площадке «Казань Экспо», в этом году установил рекорд по масштабу. Участие в нем подтвердили представители 103 стран, а организаторы ожидают более 10 тысяч гостей. Деловая программа, рассчитанная на три дня (13−15 мая), включает 149 мероприятий по 21 тематическому треку.

Среди ключевых тем — исламские финансы, международная торговля, халяль-индустрия, цифровизация и искусственный интеллект, культура и образование. Пленарное заседание форума запланировано на 15 мая.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше