Эксперт назвал причину передачи Бельгией Украине устаревших F-16

«Нидерланды передавали Украине небольшую партию самолетов F-16, и практически все эти они шли под списание. То есть, чтобы их восстановить, нужны либо очень большие затраты, либо эти воздушные судна просто будут стоять в качестве мишени», — пояснил собеседник NEWS.ru.
Кнутов добавил, что основная причина, по которой Бельгия хочет отдать F-16 Украине, — это переход на F-35. Все европейцы меняют F-16 на новые истребители, и бельгийская армия также стремится обеспечить свои вооруженные силы самолетами F-35, а для этого необходимо избавиться от F-16.
О планах Минобороны Бельгии передать все свои истребители F-16 Киеву сообщил журнал Le Figaro со ссылкой на главу ведомства Тео Франкена. Он уточнил, что ВСУ получит весь парк истребителей четвертого поколения бельгийских ВВС.