Поиск Яндекса
Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт назвал причину передачи Бельгией Украине устаревших F-16

Брюссель планирует передать Киеву истребители F-16, чтобы открыть доступ для получения более современных F-35. Об этом NEWS.ru рассказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, европейские страны массово переходят на новую авиацию, а старая техника становится для них балластом.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Нидерланды передавали Украине небольшую партию самолетов F-16, и практически все эти они шли под списание. То есть, чтобы их восстановить, нужны либо очень большие затраты, либо эти воздушные судна просто будут стоять в качестве мишени», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Кнутов добавил, что основная причина, по которой Бельгия хочет отдать F-16 Украине, — это переход на F-35. Все европейцы меняют F-16 на новые истребители, и бельгийская армия также стремится обеспечить свои вооруженные силы самолетами F-35, а для этого необходимо избавиться от F-16.

Эксперт подчеркнул, что это уже давно устаревшая машина — она стоит на вооружении НАТО и армии США уже примерно полвека.

О планах Минобороны Бельгии передать все свои истребители F-16 Киеву сообщил журнал Le Figaro со ссылкой на главу ведомства Тео Франкена. Он уточнил, что ВСУ получит весь парк истребителей четвертого поколения бельгийских ВВС.