СМИ: шесть министров планировали призвать Стармера к отставке

Британский кабинет министров сегодня утром провел заседание на фоне разногласий в правительстве по поводу будущего премьер-министра Кира Стармера после оглушительного поражения Лейбористской партии на местных выборах на прошлой неделе.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Британская газета The Telegraph в преддверии заседания утверждала, что шесть «старших членов» кабинета министров потребуют от Стармера уйти в отставку. В их числе — министр внутренних дел Шабана Махмуд, министр обороны Джон Хили, министр энергетики Эд Милибэнд, министр культуры Лиза Нэнди, министр иностранных дел Иветт Купер и министр здравоохранения Уэс Стритинг.

Кроме того, отставки Стармера или установления сроков его ухода добиваются более 80 депутатов-лейбористов, отмечает агентство Reuters. А вечером в понедельник в отставку подали шесть помощников министров (парламентских личных секретарей), усиливая давление на премьера, сообщает британская газета ВВС*.

Согласно Telegraph, сложившаяся ситуация связана с катастрофическим провалом партии Стармера на местных выборах, причем большая часть вины за результаты выборов ложится на действующего премьера (лидера партии).

Причины потери популярности Лейбористской партией очевидны: ряд политических просчетов Стармера, очевидная нехватка дальновидности, проблемы в британской экономике и вопросы к назначениям премьером должностных лиц, в частности Питера Мандельсона послом Великобритании в Вашингтоне.

Однако на сегодняшнем заседании кабмина Стармер, по данным СМИ, не позволил министрам официально «бросить ему вызов», утверждая, что процедура смены руководства Лейбористской партии официально не запущена.

Он заявил членам кабмина, что «продолжит управлять страной», несмотря на «последние дестабилизирующие 48 часов», отмечает агентство Reuters. Поддержку ему оказали и союзники, включая министра труда и пенсий Пэта Макфаддена и министра науки Лиз Кендалл. Как заявил Макфадден после заседания, никто из министров открыто не выступил против Стармера. Министры, которые якобы настаивали на отставке премьера, включая Стритинга и Махмуд, после заседания либо отказались от комментариев, либо вышли с Даунинг-стрит, 10 через другой вход, чтобы избежать вопросов журналистов.

Министр обороны Хили, который, по данным Telegraph, тоже собирался поддержать отставку Стармера, во вторник публично выразил ему поддержку.

Дальнейшая нестабильность не в интересах Британии. Сейчас мы должны полностью сосредоточиться на решении неотложных проблем в области экономики и безопасности.

Джон Хили
министр обороны Великобритании

Согласно Reuters, депутатам-лейбористам труднее отстранить премьер-министра, чем оппозиционной Консервативной партии. Хотя десятки лейбористов выразили недовольство Стармером, чтобы начать борьбу за власть в партии одного кандидата должны поддержать как минимум 81 из них. Но, как отмечает агентство, пока в Лейбористской партии нет ни одного кандидата, который бы набрал необходимое число голосов.

* Доступ к сайтам ВВС на территории РФ ограничен

