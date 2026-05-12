СМИ: шесть министров планировали призвать Стармера к отставке

Британская газета The Telegraph в преддверии заседания утверждала, что шесть «старших членов» кабинета министров потребуют от Стармера уйти в отставку. В их числе — министр внутренних дел Шабана Махмуд, министр обороны Джон Хили, министр энергетики Эд Милибэнд, министр культуры Лиза Нэнди, министр иностранных дел Иветт Купер и министр здравоохранения Уэс Стритинг.
Кроме того, отставки Стармера или установления сроков его ухода добиваются более 80 депутатов-лейбористов, отмечает агентство Reuters. А вечером в понедельник в отставку подали шесть помощников министров (парламентских личных секретарей), усиливая давление на премьера, сообщает британская газета ВВС*.
Причины потери популярности Лейбористской партией очевидны: ряд политических просчетов Стармера, очевидная нехватка дальновидности, проблемы в британской экономике и вопросы к назначениям премьером должностных лиц, в частности Питера Мандельсона послом Великобритании в Вашингтоне.
Он заявил членам кабмина, что «продолжит управлять страной», несмотря на «последние дестабилизирующие 48 часов», отмечает агентство Reuters. Поддержку ему оказали и союзники, включая министра труда и пенсий Пэта Макфаддена и министра науки Лиз Кендалл. Как заявил Макфадден после заседания, никто из министров открыто не выступил против Стармера. Министры, которые якобы настаивали на отставке премьера, включая Стритинга и Махмуд, после заседания либо отказались от комментариев, либо вышли с Даунинг-стрит, 10 через другой вход, чтобы избежать вопросов журналистов.
Министр обороны Хили, который, по данным Telegraph, тоже собирался поддержать отставку Стармера, во вторник публично выразил ему поддержку.
Дальнейшая нестабильность не в интересах Британии. Сейчас мы должны полностью сосредоточиться на решении неотложных проблем в области экономики и безопасности.
Согласно Reuters, депутатам-лейбористам труднее отстранить премьер-министра, чем оппозиционной Консервативной партии. Хотя десятки лейбористов выразили недовольство Стармером, чтобы начать борьбу за власть в партии одного кандидата должны поддержать как минимум 81 из них. Но, как отмечает агентство, пока в Лейбористской партии нет ни одного кандидата, который бы набрал необходимое число голосов.
