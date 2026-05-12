Сенатор Рид: война с Ираном привела к нехватке боеприпасов у ВС США во всем мире

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Американо-израильская операция против Ирана привела к нехватке высокоточных боеприпасов у Вооруженных сил (ВС) США во всех регионах мира. Об этом заявил на онлайн-встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, старший демократ в комитете по делам ВС Сената Конгресса США Джек Рид (от штата Род-Айленд).
«Да, эта нехватка резервных боеприпасов реальна, и она распространяется на весь мир», — отметил он, комментируя высокие темпы расхода ряда высокоточных вооружений, прежде всего крылатых ракет Tomahawk и перехватчиков, в ходе операции против Ирана.
В связи с этим Рид, являющийся фактически заместителем председателя комитета по делам ВС верхней палаты Конгресса, выразил опасения по поводу дефицита таких боеприпасов у американских сил, дислоцированных в регионах Тихого и Индийского океанов. «И китайской стороне об этом (такой нехватке боеприпасов у США — прим. ТАСС) прекрасно известно», — сказал законодатель.
Он также подверг критике планирование Пентагоном нынешних военных действий против Ирана. «Думаю, они в огромной степени недооценили операцию и стойкость иранцев», — уточнил Рид. «Мы действительно не видим стратегического успеха», — подчеркнул он.
США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. По данным Тегерана, за 40 дней войны в результате американо-израильских ударов погибли 3 375 иранцев. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако стороны не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. 21 апреля лидер США объявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. Как сообщило иранское государственное телевидение, Тегеран не намерен признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление режима прекращения огня и будет поступать в соответствии со своими интересами.