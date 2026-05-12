Иран расширил зону контроля в Ормузском проливе до 300 миль

Замкомандующего ВМС КСИР заявил о новой концепции обороны в Ормузском проливе, согласно которой зона контроля Ирана превышает 200−300 миль.

Источник: Reuters

Армия Ирана расширила зону контроля в Ормузском проливе, сообщил замкомандующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Акбар-заде.

По его словам, ранее пролив рассматривался как ограниченная зона вокруг ряда островов, однако согласно новой концепции, границы пролива были значительно расширены.

Как уточнил иранский командующий, ранее речь шла о полосе шириной 20−30 миль. В настоящее время она превышает 200−300 миль (около 321−482 км): от городов Джаск и Сирик до районов за островами Кешм и Большой Томб.

13 апреля американские военные ввели морскую блокаду Ирана. В Центральном командовании ВС США заявили о намерении блокировать движение всех судов, следующих в порты исламской республики, а также пытающихся отойти от ее берегов. 4 мая США начали операцию Project Freedom по организации транзита судов в Ормузском проливе. На следующий день американский президент объявил о ее временной приостановке.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
