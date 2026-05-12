Иран расширил зону контроля в Ормузском проливе до 300 миль

По его словам, ранее пролив рассматривался как ограниченная зона вокруг ряда островов, однако согласно новой концепции, границы пролива были значительно расширены.
Как уточнил иранский командующий, ранее речь шла о полосе шириной 20−30 миль. В настоящее время она превышает 200−300 миль (около 321−482 км): от городов Джаск и Сирик до районов за островами Кешм и Большой Томб.
13 апреля американские военные ввели морскую блокаду Ирана. В Центральном командовании ВС США заявили о намерении блокировать движение всех судов, следующих в порты исламской республики, а также пытающихся отойти от ее берегов. 4 мая США начали операцию Project Freedom по организации транзита судов в Ормузском проливе. На следующий день американский президент объявил о ее временной приостановке.