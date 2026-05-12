Политолог объяснил, почему Куба тянет время в переговорах с США

«Трамп использует военный рычаг давления как инструмент переговоров с кубинской властью. Штаты предлагают Кубе гуманитарную помощь по поставке американского топлива и предоставлению бесплатного доступа в интернет при помощи терминала Starlink в обмен на экономические и политические реформы», — пояснил собеседник NEWS.ru.
Как уточнил эксперт, предлагаемые США реформы — это выборы с участием оппозиции и открытие кубинской экономики для американских инвестиций. Дудаков уверен: кубинцы не заинтересованы в сделке на таких условиях, однако переговоры они продолжат. Политолог считает, что Гавана очевидно тянет время и надеется продержаться до выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре.
Он объяснил: если на выборах в Конгресс США победят демократы, американский президент рискует увязнуть во внутренних конфликтах. Такой сценарий, по мнению Дудакова, может сыграть на руку кубинским властям — у Дональда Трампа не останется времени на внешнюю политику.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены заняться вопросом Кубы. Глава Белого дома уточнил, что взаимодействием с Гаваной займется глава Госдепа Марко Рубио.