Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог объяснил, почему Куба тянет время в переговорах с США

Куба намеренно затягивает диалог с Вашингтоном, рассчитывая дождаться ноябрьских выборов в конгресс США. Таким мнением с NEWS.ru поделился политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, кубинская сторона на самом деле не готова принимать условия, которые выдвигает американский президент Дональд Трамп.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Трамп использует военный рычаг давления как инструмент переговоров с кубинской властью. Штаты предлагают Кубе гуманитарную помощь по поставке американского топлива и предоставлению бесплатного доступа в интернет при помощи терминала Starlink в обмен на экономические и политические реформы», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Как уточнил эксперт, предлагаемые США реформы — это выборы с участием оппозиции и открытие кубинской экономики для американских инвестиций. Дудаков уверен: кубинцы не заинтересованы в сделке на таких условиях, однако переговоры они продолжат. Политолог считает, что Гавана очевидно тянет время и надеется продержаться до выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре.

Он объяснил: если на выборах в Конгресс США победят демократы, американский президент рискует увязнуть во внутренних конфликтах. Такой сценарий, по мнению Дудакова, может сыграть на руку кубинским властям — у Дональда Трампа не останется времени на внешнюю политику.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены заняться вопросом Кубы. Глава Белого дома уточнил, что взаимодействием с Гаваной займется глава Госдепа Марко Рубио.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше