Откровенно о проблемах АПК

Высказанная министром информация вызвала активное обсуждение депутатов. Открывая диалог, председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Денис Субботин пожелал удачи новому министру сельского хозяйства. Для этого, по мнению парламентария, надо наладить сотрудничество с управлениями сельского хозяйства в районах области. «Все переживают за дело и готовы помогать. У вас высокий статус. Вы не только министр, вы заместитель Председателя Правительства области. Наладьте работу. Надо действовать с учетом реальной картины развития сельского хозяйства в районах области, — считает Денис Субботин. — По отчетам, урожайность зерновых 27 центнеров с га. То есть у кого-то 40−50, а у кого-то 3−4 центнера на гектар. Или говорим о производстве молока. Есть лидеры, у которых надои почти 13 тысяч литров. А среднее по области — 6700. То есть, где-то получается всего 2−3 тысячи литров. Какое будущее у тех и других? Кому и какую поддержку мы должны оказывать? Опять же не забывать, что у нас есть свиноводство, птицеводство, садоводство, есть те, кто рыбой занимаются. Надо понимать, что у нас где происходит. А то получается, что по бумагам все у нас в деревне хорошо, живем лучше и лучше, но в деталях как-то не получается».