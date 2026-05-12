Откровенно о проблемах АПК

На заседании комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям депутаты высказали свою позицию по решению первоочередных проблем отрасли.
Представляя депутатам комитета свое видение системы господдержки аграрной отрасли, министр сельского хозяйства региона Андрей Михайлов подчеркнул: «Подходы по господдержке аграриев будем менять радикально. Первое и основное: начинаем работать с первого января, чтобы максимально распределить господдержку до начала полевых работ. Неправильно, когда приходится возвращать господдержку в федеральный бюджет. Деньги нужно осваивать. И индивидуально сопровождать каждого фермера, каждое сельхозпредприятие через управление сельского хозяйства на местах. Сегодня в Новосибирской области в аграрном секторе работают 48 видов государственной поддержки. Необходимо проанализировать, что мы получаем в итоге. Задача государственной поддержки в получении результата, а не просто раздаче денег желающим».
Новый министр высказался о готовности изменить структуру областного Министерства сельского хозяйства. «Первое — создадим отраслевой блок, что вполне совпадает с предложениями депутатского корпуса. Отраслевики лучше чувствуют проблемы и задачи АПК, лучше видят результат, который необходимо получить. Усилим отраслевиков специалистами, занятыми сейчас господдержкой, изучим практику других регионов. Есть Алтайский край, есть другие регионы, у которых с доведением господдержки фактически нет проблем».
Изменения предстоят и экономическому блоку министерства, «который станет не просто собирать информацию и отчёты, а будет занят серьёзной аналитикой. В частности, изучит, как работают меры поддержки и какие в них нужно внести коррективы. Третье направление станет заниматься комплексным развитием сельских территорий. Необходимо восстанавливать конструктивное взаимодействие с муниципалитетами, — убежден министр. — Будем вместе с депутатами прорабатывать каждый вопрос, принимать совместные решения и улучшать ситуацию в сельском хозяйстве».
Высказанная министром информация вызвала активное обсуждение депутатов. Открывая диалог, председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Денис Субботин пожелал удачи новому министру сельского хозяйства. Для этого, по мнению парламентария, надо наладить сотрудничество с управлениями сельского хозяйства в районах области. «Все переживают за дело и готовы помогать. У вас высокий статус. Вы не только министр, вы заместитель Председателя Правительства области. Наладьте работу. Надо действовать с учетом реальной картины развития сельского хозяйства в районах области, — считает Денис Субботин. — По отчетам, урожайность зерновых 27 центнеров с га. То есть у кого-то 40−50, а у кого-то 3−4 центнера на гектар. Или говорим о производстве молока. Есть лидеры, у которых надои почти 13 тысяч литров. А среднее по области — 6700. То есть, где-то получается всего 2−3 тысячи литров. Какое будущее у тех и других? Кому и какую поддержку мы должны оказывать? Опять же не забывать, что у нас есть свиноводство, птицеводство, садоводство, есть те, кто рыбой занимаются. Надо понимать, что у нас где происходит. А то получается, что по бумагам все у нас в деревне хорошо, живем лучше и лучше, но в деталях как-то не получается».
«За последние годы мы полностью потеряли даже элементы внутриотраслевого взаимодействия, — оценил ситуацию заместитель председателя комитета Александр Тепляков. — Не проводятся встречи руководителей хозяйств с Губернатором, министром сельского хозяйства, когда могли “сверить часы” главы хозяйств, зоотехники, агрономы».
При распределении субсидии, считает депутат, необходимо воспользоваться опытом Алтайского края, Кемеровской, Томской областей, других наших соседей, а не действовать по принципу: кто первый подал документы на конкурс получения субсидии, тот и победитель. Александр Тепляков высказал предложение о целесообразности организации подведомства Минисельхоза, чтобы закрепить его сотрудников за конкретными хозяйствами, как в других регионах. «Сейчас сельхозтоваропроизводители перестали ходить в министерство. Ходить не к кому, вопросы задавать не кому, — констатировал Александр Тепляков. — Главы администраций перестали отвечать за сельское хозяйство. Надо поддерживать животноводство. Приходится признать, что в значительной степени из-за проблем в животноводстве многие районы — Кыштовский, Северный, Убинский — в аграрном смысле закончили существование. Ситуация этого года показала, что мы не до конца понимали важность структуры ветеринарии. Недофинансирование, оптимизация привели к тому, что имеем. Бытует мнение: раз хозяйства частные, пускай сами и разбираются. Это неправильно: сельское хозяйство — дело государственное!» — убежден депутат.
Депутат Константин Терещенко сделал акцент на необходимости отраслевого подхода в структуре министерства. С его точки зрения, система распределения господдержки однозначно несправедлива. Парламентарий привел мнения участников чата «Агробухгалтер», который объединяет 160 специалистов. «Названные ими причины: недостаточное информирование на официальных ресурсах, неудобное время объявления конкурса — как правило в вечернее время. Задержки информирования местными управлениями сельского хозяйства — обычно на следующий день после официального уведомления, из-за чего многие хозяйства не успевают подать заявку в сжатые сроки. На сайте Минсельхоза есть указание о сроках проведения конкурса. Я проанализировал — эти сроки не соблюдаются. Порядок нужно наводить безотлагательно. Со следующего 2027 года — если до 1 июня средства не будут доведены товаропроизводителям, область будет штрафоваться на 10%», — напомнил Константин Терещенко.
По мнению депутата Андрея Биля, министерству следует начать с инвентаризации сельского хозяйства области и анализа системы господдержки: «У нас господдержка распространяется на КРС и на пашню. Птицеводству и свиноводству — ноль».
Заместитель Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Роман Яковлев начал с недавней беды региона: «Выплаты должны быть всем пострадавшим от изъятия скота. Средства бюджетом выделены». Одновременно депутат предложил рассмотреть проекты развития территорий, которые оказались в сложной ситуации из-за болезни животных и последующего изъятия скота: «Надо понимать уже сегодня, как восстанавливать стадо. Где резервы есть и как их реализовывать? Это задача на 2026 год. Необходимо делать ставку на местного сельхозтоваропроизводителя».
Его коллега Дмитрий Игумнов подтвердил: «Сегодня ситуация, связанная с эпизоотией, напряженная. Многие хозяйства испытывают трудности с реализацией мясной продукции. Необходимо смягчение карантинных мер, которые были приняты. Обозначались даты: первое, потом 10 мая, но ситуация все еще не поменялась. Есть опасения, что в 2026 году поголовье КРС будет сокращаться из-за неприемлемых цен на готовую продукцию, из-за проблем с реализацией и рынками сбыта. Нужны кардинальные меры для того, чтобы не сокралось поголовье скота. Очень много надо сделать до августа», — убежден Дмитрий Игумнов.
«Все члены комитета готовы помогать. Мы реально хотели бы работать одной командой, — подвел итог обсуждению председатель комитета Денис Субботин. — Позволю себе раздать телефон министра депутатам. Они работают на местах, знают, как обстоят дела. Впереди море работы».
Комитет принял информацию министра сельского хозяйства Новосибирской области к сведению.
