Дональд Трамп анонсировал переговоры с Кубой на фоне энергокризиса

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Куба обращается за поддержкой, и заявил о намерении провести переговоры с руководством острова. Соответствующая запись была опубликована в социальной сети Truth Social.

Источник: AP 2024

«Ни один республиканец никогда не говорил со мной о Кубе, это недееспособное государство движется в одном направлении, ко дну! Куба просит о помощи, и мы будем разговаривать!» — отметил американский лидер.

В январе президент подписал указ, вводящий пошлины на продукцию стран, осуществляющих поставки нефти на Кубу. Вслед за этим на острове возник энергетический кризис. Ранее, 10 апреля, США и Куба провели секретные переговоры в Гаване; встреча делегаций двух стран состоялась впервые за десятилетие. В начале мая Трамп ввел дополнительные санкции против кубинского руководства.

