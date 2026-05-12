Стало известно о прогрессе переговоров США по Гренландии

Нильсен не стал вдаваться в «конкретные детали», однако отметил, что стороны сделали «некоторые шаги в правильном направлении».
Соединенные Штаты, которые уже контролируют военную базу Питуфик на севере острова, намерены развернуть еще три объекта на южном побережье Гренландии, уточняют СМИ.
Ранее американский лидер Дональд Трамп настаивал на том, чтобы Гренландия, остающаяся частью Дании, вошла в состав США. Эта инициатива вызвала резкий протест со стороны властей как в Копенгагене, так и в Нууке. Позже американский лидер согласился на предложение генсека НАТО Марка Рютте и перешел к обсуждению компромиссного варианта.