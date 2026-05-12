Стало известно о прогрессе переговоров США по Гренландии

Ранее американский лидер Дональд Трамп настаивал на том, чтобы Гренландия, остающаяся частью Дании, вошла в состав США. Эта инициатива вызвала резкий протест со стороны властей как в Копенгагене, так и в Нууке. Позже американский лидер согласился на предложение генсека НАТО Марка Рютте и перешел к обсуждению компромиссного варианта.