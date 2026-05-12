Путину доложили об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат»

Испытания новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты военные провели в 11:15. «Пуск успешный, задача пуска выполнена. По результатам испытаний подтверждена правильность заложенных конструкторских и технологических решений, а также реализуемость ракетным комплексом заданных характеристик», — сказал Каракаев.
«Сармат» создается на замену ракетному комплексу «Воевода» советского производства. Новая разработка превосходит своего предшественника по боевым возможностям, отметил глава РВСН. В первую очередь, речь идет о дальности полета, забрасываемом весе, готовности к пуску и применяемому комплексу средств противодействия.
Заслушав доклад, Путин поздравил военных с успешным испытанием ракеты и отметил, что «Сармат» — «самый мощный ракетный комплекс в мире». «Суммарно мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога Ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тыс. км», — сказал он.
Отдельно президент указал, что работа по совершенствованию сил сдерживания не прекращается с 2000-х годов. Тогда в России, продолжил Путин, приступили к созданию комплексов, «не имеющих мировых аналогов, обеспечивающих гарантированное преодоление существующих перспективных систем противоракетной обороны». «Мы поэтапно реализуем принятую в связи с этим программу развития ядерных сил», — добавил он.
Позднее Минобороны опубликовало видео с кадрами испытательного пуска. На них показана работа действий расчета на командном пункте, а также выход ракеты из шахты, после чего «Сармат» начинает набирать высоту. Пуск показан с нескольких ракурсов.
Ракета «Сармат» разрабатывалась с 2000-х годов. Проектированием занимался ГРЦ имени академика Макеева. Госконтракт на опытно-конструкторские работы был заключен в 2011 году. Впервые о создании ракетного комплекса «Сармат» командующий РВСН Сергей Каракаев сообщил в декабре 2013 года.
Изначально предполагалось, что новая ракетная система начнет несение боевого дежурства уже в 2020 году. Однако первое летное испытание ракеты удалось провести весной 2022 года, а на дежурство она заступила в сентябре 2023-го.