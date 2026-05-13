Эксперт оценил «идеальных» преемников Трампа на выборах в 2028 году

Ранее Трамп назвал Вэнса и Рубио отличными кандидатами на следующих президентских выборах. Глава Белого дома считает их идеальной командой от Республиканской партии для управления страной после окончания его президентского срока.
По оценке эксперта, Трамп вполне серьезно может рассматривать Вэнса и Рубио в качестве своих преемников на пост президента США.
Это говорит о том, что дело его администрации в каком-то виде будет жить, а значит, и личные интересы Трампа будут поддержаны.
И Вэнс, и Рубио обладают серьезной поддержкой среди республиканцев — они яркие политики, их хорошо знают в США, комментирует Пятибратов. При этом, отмечает он, сейчас позиции Рубио «в какой-то мере сильнее», чем у Вэнса.
По словам собеседника Новостей Mail, в целом связка «Рубио — Вэнс» смотрится вполне реалистично, но до выборов остается еще целых два года, и вполне вероятно, что появятся новые претенденты на пост президента США от республиканцев.
Что касается демократов, то у них какой-то четкой связки пока не возникло, заявил Пятибратов. Однако эксперт назвал фигуры с наиболее серьезным потенциалом в предстоящей президентской гонке. Это губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом и бывший вице-президент США Камала Харрис.
По мнению эксперта, фигура Ньюсома сегодня выглядит перспективнее для выдвижения на пост президента США от Демократической партии.
Среди демократов Ньюсом показывает самую яркую харизму, он способен потягаться в риторике и с Трампом, и с Джей Ди Вэнсом, и уж тем более с Рубио. Очевидно то, что Ньюсом будет предпринимать все усилия, чтобы представлять демократов на президентских выборах. Он сейчас очень активен в плане законотворчества в пику трамповским политикам.
По мнению собеседника Новостей Mail, «команды мечты» у демократов пока нет. Не факт, что Ньюсом, выиграв президентскую гонку, назначил бы Харрис вице-президентом, поясняет эксперт. Также среди демократов определенной поддержкой пользуется член Палаты представителей США, общественная активистка Александрия Окасио-Кортес, но, по мнению Пятибратова, она успела собрать вокруг себя «много негатива».
Ранее Дональд Трамп заявил, что США намерены заняться вопросом Кубы. На вопрос, поддерживает ли Вашингтон контакты с властями Кубы, он сообщил, что этим занимается Марко Рубио.