NPR: посол США подтвердил отправку Израилем батарей «Железный купол» в ОАЭ

По данным американского портала NPR, Хакаби выступил с таким заявлением со сцены на мероприятии в Тель-Авиве.
Я хотел бы выразить признательность ОАЭ, первому участнику «Соглашений Авраама». Только посмотрите на преимущества этого решения: Израиль отправил ОАЭ батареи «Железный купол» и персонал для их эксплуатации.
Хакаби добавил, что он «очень оптимистичен» в отношении того, что другие страны региона вскоре присоединятся к «Соглашениям Авраама», несмотря на то, что многие арабские государства возмущены широкомасштабными военными кампаниями Израиля, в результате которых сектор Газа был сровнен с землей, а Израиль получил контроль над частью территории Ливана и Сирии.
«Страны Персидского залива теперь поняли, что им придется сделать выбор… Они видят, что Израиль помог им, а Иран атаковал их. Израиль не пытается захватить их землю и не посылает на них ракеты», — обосновал свои надежды посол.