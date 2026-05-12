NPR: посол США подтвердил отправку Израилем батарей «Железный купол» в ОАЭ

Израиль направил в ОАЭ тактические системы противоракетной обороны «Железный купол» и персонал для их эксплуатации, подтвердил во вторник посол США в Израиле Майк Хакаби.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По данным американского портала NPR, Хакаби выступил с таким заявлением со сцены на мероприятии в Тель-Авиве.

Я хотел бы выразить признательность ОАЭ, первому участнику «Соглашений Авраама». Только посмотрите на преимущества этого решения: Израиль отправил ОАЭ батареи «Железный купол» и персонал для их эксплуатации.

Майк Хакаби
посол США в Израиле

Его высказывания подчеркивают растущие оборонные отношения между Израилем и ОАЭ, считает NPR.

Хакаби добавил, что он «очень оптимистичен» в отношении того, что другие страны региона вскоре присоединятся к «Соглашениям Авраама», несмотря на то, что многие арабские государства возмущены широкомасштабными военными кампаниями Израиля, в результате которых сектор Газа был сровнен с землей, а Израиль получил контроль над частью территории Ливана и Сирии.

«Страны Персидского залива теперь поняли, что им придется сделать выбор… Они видят, что Израиль помог им, а Иран атаковал их. Израиль не пытается захватить их землю и не посылает на них ракеты», — обосновал свои надежды посол.

