Путин напомнил о возможностях «Орешника» после испытания ракеты «Сармат»

«С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования “Орешник”, который также может быть оснащен ядерными боеголовками», — сказал российский лидер.
Речь идёт о ракетном комплексе средней дальности наземного базирования. Его возможности ранее уже обсуждались в контексте развития российских стратегических сил.
Заявление прозвучало на фоне сообщений об успешном испытании «Сармата». Путин подчеркнул, что Россия продолжает укреплять ядерную триаду и развивать современные системы вооружений.