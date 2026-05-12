Эксперт объяснил, зачем ЕС «аэропортное перемирие» Украины с РФ

Украинские власти предложили Москве заключить «аэропортное перемирие» — отказаться от ударов по аэродромам. В этом случае Киев действует в интересах европейских лидеров, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По словам эксперта, эта инициатива связана с планами Евросоюза. Матвийчук отметил, что США уже отошли от переговорного процесса, однако ЕС пока не в состоянии диктовать свои условия России. Европейские политики пытаются укрепить Украину, чтобы продолжить ее эксплуатацию против России.

«Почему выбраны аэропорты? Я полагаю, что тут несколько причин. Во-первых, восстановить воздушное пространство Украины для коммерческих, туристических и, возможно, других полетов. В том числе, чтобы представители ЕС прилетали в страну на самолете», — пояснил собеседник NEWS.ru.

В качестве второй причины эксперт указал желание ЕС и Киева сберечь инфраструктуру для ее использования военными силами. Он отметил, что сейчас украинские аэропорты служат базами для французских истребителей Mirage и F-16, и Украине необходимо сохранить эти объекты, чтобы и в дальнейшем размещать там авиацию.

Киев хочет, чтобы Европа помогла возобновить мирные переговоры с Россией, но не просит европейцев заменить США, заявил ранее глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью Politico. «Вероятно, Европе необходима новая роль в наших усилиях по установлению мира», — уточнил дипломат. Он допустил, что совместно Киеву и Брюсселю удастся добиться перемирия с Москвой по аэропортам.