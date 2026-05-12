Эксперт объяснил, зачем ЕС «аэропортное перемирие» Украины с РФ

В качестве второй причины эксперт указал желание ЕС и Киева сберечь инфраструктуру для ее использования военными силами. Он отметил, что сейчас украинские аэропорты служат базами для французских истребителей Mirage и F-16, и Украине необходимо сохранить эти объекты, чтобы и в дальнейшем размещать там авиацию.
Киев хочет, чтобы Европа помогла возобновить мирные переговоры с Россией, но не просит европейцев заменить США, заявил ранее глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью Politico. «Вероятно, Европе необходима новая роль в наших усилиях по установлению мира», — уточнил дипломат. Он допустил, что совместно Киеву и Брюсселю удастся добиться перемирия с Москвой по аэропортам.