Владимир Путин направил приветствие участникам «KazanForum»

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум», а также ежегодного заседания Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Источник: ИА Татар-информ

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«В эти дни в Казани собрались российские и зарубежные политики и общественные деятели, учёные и богословы, бизнесмены и эксперты. Вам предстоит обсудить ключевые вопросы экономической, гуманитарной и духовной жизни, поделиться опытом сотрудничества между Россией и исламскими государствами, в основе которого — общие ценности, уважение к культурно-цивилизационному многообразию, настрой на диалог и партнёрство ради стабильного и успешного будущего», — отметил глава государства.

Путин напомнил, что в России на протяжении веков бок о бок живут представители разных религий и народов, сохраняя свою самобытность и культурную уникальность. По его словам, символично, что форум проходит именно в Республике Татарстан — одном из динамично развивающихся регионов страны, где бережно сохраняются традиции межнационального согласия.

«Ислам — это одна из мировых широко распространённых в России религий, его исповедуют миллионы наших граждан, которые вносят важный вклад в развитие отечественной экономики и науки, культуры и социальной сферы. Мы стремимся углублять дружественные отношения со всеми исламскими государствами», — добавил Путин.

Глава государства также отметил активное внешнеполитическое взаимодействие и реализацию совместных проектов в энергетике, промышленности, IT-сфере, строительстве, сельском хозяйстве, финансах, образовании, медицине, туризме и других направлениях.

Он напомнил, что Россия в статусе наблюдателя участвует в работе Organisation of Islamic Cooperation, а Казань в текущем году была названа этой организацией культурной столицей исламского мира.

В завершение своего обращения Президент пожелал участникам плодотворных дискуссий и успешной работы, выразив уверенность, что форум станет результативным и откроет новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества стран и народов.