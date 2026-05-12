Лукашенко назвал руководителя, которому не будет скидки после назначения

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время кадрового дня во вторник, 12 мая, назвал руководителя, которому не будет скидки после назначения. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства согласовал назначение Александра Саковича на должность нового руководителя Белорусского металлургического завода. Президент поинтересовался, все ли предприятия в холдинге «дышат нормально». Сакович ответил, что предприятия работают, однако есть ряд проблем, которые нужно решать.
Александр Лукашенко отдельно спросил, как обстоят дела с Могилевским металлургическим заводом. Глава Администрации президента Дмитрий Крутой обратил внимание на сложную ситуацию, которая требует внимания. По его словам, соответствующие вопросы обсуждались на заседании исполкома. В частности, Крутой назвал снижение объемов производства, подчеркнув, что в силу ряда причин пришлось принимать управленческие решения.
Президент Беларуси обратился к новому главе БМЗ:
— Ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет. Тем более — начальник управления Правительства (Александр Сакович ранее занимал пост начальника управления промышленной политики Аппарата Совета министров. — Ред.). То есть отвечаешь в том числе и за это направление. И металлургический завод наш, БМЗ, — это очень серьезное предприятие.
По словам Александра Лукашенко, это не самое худшее предприятие, однако нужно производить и продавать. В связи с указанным никаких ссылок не должно быть:
— По-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать — это уже твое дело.
