Лукашенко назвал руководителя, которому не будет скидки после назначения

Лукашенко сказал, руководителю какого предприятия не будет скидки.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время кадрового дня во вторник, 12 мая, назвал руководителя, которому не будет скидки после назначения. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Глава государства согласовал назначение Александра Саковича на должность нового руководителя Белорусского металлургического завода. Президент поинтересовался, все ли предприятия в холдинге «дышат нормально». Сакович ответил, что предприятия работают, однако есть ряд проблем, которые нужно решать.

Александр Лукашенко отдельно спросил, как обстоят дела с Могилевским металлургическим заводом. Глава Администрации президента Дмитрий Крутой обратил внимание на сложную ситуацию, которая требует внимания. По его словам, соответствующие вопросы обсуждались на заседании исполкома. В частности, Крутой назвал снижение объемов производства, подчеркнув, что в силу ряда причин пришлось принимать управленческие решения.

Президент Беларуси обратился к новому главе БМЗ:

— Ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет. Тем более — начальник управления Правительства (Александр Сакович ранее занимал пост начальника управления промышленной политики Аппарата Совета министров. — Ред.). То есть отвечаешь в том числе и за это направление. И металлургический завод наш, БМЗ, — это очень серьезное предприятие.

По словам Александра Лукашенко, это не самое худшее предприятие, однако нужно производить и продавать. В связи с указанным никаких ссылок не должно быть:

— По-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать — это уже твое дело.

Ранее Александр Лукашенко согласовал назначение нового главного кадровика Администрации президента. А еще назначил своего помощника и экс-министра мэром.

Тем временем президент раскрыл, о чем серьезно должен подумать министр обороны Беларуси.

