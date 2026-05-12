СМИ: Япония готовит визит госслужащих в Россию

Генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара на пресс-конференции в понедельник заявил, что власти окажут поддержку японским компаниям, продолжающим вести бизнес с Россией.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По словам Кихары, в конце мая Токио планирует отправить в Россию «экономическую делегацию», которая будет состоять из правительственных чиновников и представителей частных японских компаний. Об этом сообщает крупнейший интернет-портал Японии Yahoo! Japan.

Мы координируем свои действия с российской стороной, и возможно, на встрече также будут присутствовать представители соответствующих компаний.

Минору Кихара
генсек кабинета министров Японии

При этом Кихара подчеркнул, что Токио продолжит вводить санкции против России, одновременно твердо поддерживая японские фирмы, которые «расширяют свою деятельность в России», с целью защиты их активов.

Он также добавил, комментируя визит японского депутата Мунэо Судзуки в Москву, что Токио пока не собирается возобновлять с Москвой контакты по линии МИД и не планирует встречу министров иностранных дел двух стран.