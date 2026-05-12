МИД Армении не увидел в ноте России темы для обсуждения с Лавровым

В Кремле попросили Армению разъяснить, как допускается предоставление площадки для «абсолютно антироссийских высказываний», особенно учитывая отсутствие реакции со стороны правительства. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ заявил, что не намерен подвергать цензуре выступления участников мероприятия или обязательно реагировать на каждое из них.