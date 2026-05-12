Избирком: для выборов в Горсовет Калининграда нужно от 66 до 77 подписей избирателей

Напомним, в 2021 году в Горсовет Калининграда по одномандатным округам было избрано 27 депутатов. Нынешний состав будет включать в себя 30 депутатов, и все они будут избираться по одномандатным округам. Выборы пройдут в единый день голосования 20 сентября 2026 года.