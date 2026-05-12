На "АВТОТОР Арене" завершился фестиваль единоборств "Кубок Балтики"

В Калининграде подвели итоги открытого всероссийского фестиваля единоборств «Кубок Балтики», который собрал больше одной тысячи бойцов в возрасте до 21 года из 33 регионов России и Республики Беларусь. На протяжении трех дней спортсмены демонстрировали свое мастерство в 12 дисциплинах. За поединками наблюдали свыше девяти тысяч зрителей. Обладателем главного приза — калининградского электрокара «Амберавто А5» — стал единоборец из Севастополя.
Фестиваль проводится ежегодно по инициативе основателя и главного акционера компании АВТОТОР Владимира Щербакова. Количество единоборцев, желающих принять участие в состязаниях, постоянно растет, и 2026-й не стал исключением.
Соревновательная программа была насыщенной. Так, например, 6 мая за награды сражались борцы вольного и греко-римского стилей, самбисты, дзюдоисты и грэпплеры.
На следующий день, 7 мая, сосредоточились на ударных видах единоборств: армейском и классическом рукопашном бое, каратэ, ММА, панкратионе и тхэквондо. В заключительный день, 8 мая, зрители увидели поединки в абсолютной весовой категории, а также соревнования среди мужчин по панкратиону.
Общий призовой фонд составил 6,5 миллиона рублей. Главным призом финальных поединков третьего дня стал автомобиль «Амберавто А5», произведенный на заводе АВТОТОР. По 250 тысяч рублей получили победители суперфиналов по армейскому рукопашному бою и пляжной борьбе.
— Мы стремились создать для спортсменов, тренеров и зрителей по-настоящему достойный праздник спорта. Для нас важно, чтобы Калининградская область становилась площадкой для проведения соревнований самого высокого уровня, объединяющих молодежь, профессионалов и всех, кто разделяет ценности силы, уважения и честной борьбы, — отметил Владимир Щербаков.
Достичь столь значимых результатов спортсменам удалось в том числе благодаря современной спортивной инфраструктуре. По словам первого вице-президента Федерации спортивной борьбы России Георгия Брюсова, «АВТОТОР Арена» и проводимый в ее стенах «Кубок Балтики» стали логичным продолжением борцовских традиций, которыми всегда славилась Калининградская область. На сегодняшний день комплекс является крепким фундаментом и мощным постаментом под будущие победы российских спортсменов. Это отличный пример социальной активности бизнеса.
— От имени и по поручению президента Федерации спортивной борьбы России, вице-президента Объединенного мира борьбы Михаила Геразиевича Мамиашвили хочу поздравить участников и организаторов с проведением фестиваля на столь высоком уровне. Особые слова благодарности — Владимиру Ивановичу Щербакову за возможность соревноваться и бороться в таких прекрасных условиях. Здесь созданы все условия, чтобы молодые спортсмены могли проявить свои лучшие качества, характер и волю к победе, — подчеркнул Георгий Брюсов и добавил, что фестиваль символично проходил в год 80-летия Калининградской области и в преддверии Дня Великой Победы. Этот факт лишний раз доказал важность преемственности поколений и приверженности историческим, культурным и спортивным традициями нашей страны.
Триумфатором суперфинала по панкратиону и обладателем заветного «Амберавто А5» стал боец Зограб Оганян из Севастополя. По словам спортсмена, одержать победу ему помогли родные и близкие, которые болели за него на протяжении поединков, а также сама атмосфера турнира.
— Фестиваль организован на очень высоком уровне. Уверен, что все спортсмены смогли прочувствовать это особое настроение. Я приехал в Калининград вместе с супругой. Все дни она меня поддерживала. Рядом с Дворцом спорта находится храм, и для нас это было очень важно. Поддержка семьи, вера и внутреннее спокойствие многое значат перед выходом на поединок, — поделился своими впечатлениями Зограб.
В суперфинале по пляжной борьбе первое место завоевал калининградец Вахтанг Акаба. Ему достался денежный приз в размере 250 тысяч рублей.
Чемпионского титула в армейском рукопашном бою удостоился еще один житель областного центра Георгий Яцына. Он также стал обладателем четверти миллиона рублей.
По уже сложившейся доброй традиции фестиваль посетили почетные гости, а также легенды советского и российского спорта. Среди них — губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных; Герой России, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин; олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, двухкратный чемпион Европы и мира, шестикратный чемпион России Вартерес Самургашев; олимпийский чемпион по тяжелой атлетике, чемпион Советского Союза и Европы Исраил Арсамаков; олимпийский чемпион по вольной борьбе, чемпион Европы и мира Хаджимурат Магомедов; первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Георгий Брюсов; легендарные олимпийские чемпионы по вольной борьбе Анатолий и Сергей Белоглазовы; трехкратный чемпион мира по самбо, четырехкратный чемпион Европы, обладатель Кубка мира Владимир Япринцев; представители органов власти, отраслевых федераций и общественных организаций.
— Сегодня завершился яркий и масштабный спортивный марафон. Все было организовано на очень высоком уровне — от оформления площадки до проведения финальных поединков. Представители Министерства спорта Российской Федерации также высоко оценили уровень турнира, отметив его уникальность. От имени Министерства спорта и правительства Калининградской области выражаю благодарность Владимиру Ивановичу Щербакову и компании АВТОТОР за системную поддержку спортивных инициатив и вклад в развитие таких значимых соревнований, — подчеркнул министр спорта Калининградской области Евгений Скачков.
«Кубок Балтики» проводится в Янтарном крае с 2023 года. За это время он стал одним из крупнейших спортивных событий региона, объединяющим молодых спортсменов, тренеров, представителей профессионального сообщества и болельщиков. Последовательно развивая этот проект, АВТОТОР вносит вклад в формирование современной среды для занятий спортом, поддержки молодых талантов и проведения в Калининградской области масштабных мероприятий всероссийского уровня.
Справка.
Дворец спорта «АВТОТОР Арена» — один из крупнейших в России и Европе. В состав комплекса входят бассейн олимпийского класса длиной 50 метров, полноразмерный крытый футбольный манеж, сертифицированный по стандартам ФИФА. Его площадь превышает 50 тысяч квадратных метров. Дворец спорта открыл свои двери в конце 2020 года, и на данный момент в нем представлено более 40 видов спорта. Ежедневно его посещают более одной тысячи человек. За год здесь проводят свыше 100 мероприятий областного, межрегионального, окружного, всероссийского и международного уровней.