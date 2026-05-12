Каллас рассказала о разблокировке миллиардов евро для Украины из фонда ЕС

БРЮССЕЛЬ, 12 мая — РИА Новости. Министры обороны стран ЕС поддержали разблокировку 6,6 миллиарда евро для Украины из Европейского фонда мира (EPF), будут предложены варианты того, как это можно сделать, заявила во вторник глава евродипломатии Кая Каллас.
«Министры также обсудили 6,6 миллиарда евро, заблокированные в EPF, и выразили четкую поддержку того, чтобы задействовать эти средства. Мы выдвинем предложения на этот счет», — сказала Каллас в ходе брифинга в Брюсселе.
