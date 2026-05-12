Военные США ездят на Украину перенимать опыт по БПЛА, заявил Хегсет

ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американские военные на Украине перенимают опыт по боям с использованием дронов.
«Многие высокопоставленные чиновники побывали там (на Украине — ред.) и мы получили огромный объем информации. На самом деле я лично одобрил дополнительный персонал там, чтобы учиться на этих боях дронов обороне и нападению», — сказал Хегсет на слушаниях в комитете палаты представителей.
По его словам, США учат «каждый возможный урок этого конфликта» и встраивают полученные знания в свою систему.