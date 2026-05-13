В Керчи назначили и.о главы администрации

Решение о назначении Кошеля приняли депутаты городского совета. Он родился в Керчи в 1989 году. Ранее Кошель работал заместителем начальника управления ЖКХ. Он также руководил управлением капитального строительства. Кроме того, Кошель работал в местных образовательных учреждениях. В последние он годы возглавлял Керченский медицинский колледж. Работать на новой должности врио градоначальника начнет со вторника, 13 мая.