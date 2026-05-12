Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Россия уведомила США и другие страны об испытаниях «Сармата»

В соответствии с международными договоренностями при пуске межконтинентальных ракет другим странам по линии Национального центра по уменьшению ядерной опасности направляется уведомление.

Источник: Эрик Романенко/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Россия, естественно, направила необходимые уведомления США и другим странам об испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат». Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется», — ответил он на вопрос, уведомила ли Москва о пуске Вашингтон и другие столицы.

В соответствии с международными договоренностями при пуске межконтинентальных ракет другим странам — во избежание ненужной напряженности — по линии Национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО) направляется уведомление. НЦУЯО работает в автоматическом режиме.

Ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном пуске «Сармата». ВС РФ планируют поставить на боевое дежурство первый укомплектованный этой МБР полк до конца года.

Путин указывал, что «Сармат» — самый мощный ракетный комплекс в мире — вчетверо мощнее самых результативных западных аналогов. Дальность его применения превышает 35 тыс. км. Ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, преодолевая все существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше