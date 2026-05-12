Песков: Россия уведомила США и другие страны об испытаниях «Сармата»

Путин указывал, что «Сармат» — самый мощный ракетный комплекс в мире — вчетверо мощнее самых результативных западных аналогов. Дальность его применения превышает 35 тыс. км. Ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, преодолевая все существующие и перспективные системы противоракетной обороны.