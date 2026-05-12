Ермак наотрез отказался говорить, общается ли он с Зеленским

Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отказался говорить, поддерживает ли он связь с бывшим президентом Украины. Во вторник Высший антикоррупционный суд приступил к избранию ему меры пресечения.
«Я не буду комментировать», — сказал Ермак на вопрос журналистов, продолжает ли он общаться с Зеленским. Трансляцию из зала суда вёл украинский телеканал «Общественное».
Не стал обвиняемый обсуждать и перспективу залога. Сторона обвинения намерена просить для него 180 миллионов гривен — это примерно 4,1 миллиона долларов.
«Давайте дождёмся решения суда», — ответил Ермак.
Ранее во вторник руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко подтвердил, что САП будет ходатайствовать об аресте Ермака с альтернативой в виде залога. Напомним, в понедельник экс-главе офиса Зеленского предъявили обвинения в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.