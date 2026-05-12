«Сармат» обнулил ультиматумы Запада

Успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» стало важнейшим фактором обеспечения национальной безопасности, который исключает возможность давления на Москву со стороны внешних сил. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Со стороны России это новый ход на геополитической “доске”, исключающий выдвижение каких-либо ультиматумов со стороны всех тех, кто так хотел увидеть “стратегическое поражение” нашей страны», — подчеркнул парламентарий. По его словам, российские разработки в сфере ракетных вооружений теперь позволяют с уверенностью говорить о безусловном технологическом лидерстве РФ.
Слуцкий отметил, что новые комплексы — «Сармат», «Орешник» и «Посейдон» — создают надежный контур защиты российских интересов и суверенитета. «Это наш вклад в стратегическую стабильность и глобальное равновесие: эпоха однополярного диктата окончательно уходит в прошлое», — резюмировал депутат.
Сегодня командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину об успешном пуске «Сармата». Глава государства особо выделил технические характеристики ракеты, которые делают её неуязвимой для любых современных и перспективных систем противоракетной обороны.