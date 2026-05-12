Более 9 тысяч украинских военных прошли подготовку в Испании. Число украинских военных, которые прошли обучение в Испании, озвучил Генштаб королевства в X.
Минобороны Испании обучило 10% украинских солдат, прошедших подготовку в Европе, сообщает российское ведомство. Западное вооружение и обучение ВСУ затягивают конфликт и не меняют ситуацию, считают в России.
При этом Европа тоже хочет занять место за столом переговоров в отношении украинского конфликта. Однако в Кремле подчеркнули, что не видят, что Брюссель действительно настроен к урегулированию противостояния, хотя и замечают сигналы ЕС о желании участвовать в переговорах.