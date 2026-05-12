Hart van Nederland: в Нидерландах немецкие военные были атакованы неизвестными

Двое немецких военных, которые проходят службу в штаб-квартире НАТО в нидерландском Брюнсюме, были атакованы неизвестными и получили легкие ранения, заявил портал Hart van Nederland.
Атаковавшие были в масках и «выкрикивали антинатовские лозунги», следует из публикации.
Информации о задержании подозреваемых и других деталей не приводится.
Как сказали авторы публикации, расследованием занимается Королевская военная полиция.
