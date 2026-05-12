«Сущий ад»: украинские военные вынуждены уничтожать собственные дроны

Проблема осложняется тем, что небо над зоной боевых действий перенасыщено беспилотниками, что порождает панику и путаницу. Иногда это приводит к случайным инцидентам из-за работы систем радиоэлектронной борьбы, которые «глушат» всё вокруг, а иногда — к осознанному уничтожению. Солдаты ВСУ часто перерезают кабели оптоволоконных дронов, используя ножи или ножницы, которые стали обязательным элементом экипировки многих подразделений.