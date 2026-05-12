Дмитриев: Политики стран Европы соревнуются в уровне ненависти среди населения

Некоторые политики из стран Европы соревнуются между собой в уровне ненависти среди населения. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
«Некоторые европейские политики, похоже, соревнуются в том, кого больше всего ненавидит их народ», — написал он в личном аккаунте в социальной сети X.
Так Дмитриев прокомментировал новость о том, что канцлера Германии Фридриха Мерца освистали во время выступления на федеральном съезде Объединения немецких профсоюзов, который проходил в Берлине. В публикации говорится, что ненависть населения к Мерцу находится на том же уровне, что и отношение к премьер-министру Британии Киру Стармеру.
Ранее KP.RU сообщал, что Дмитриев назвал «внезапным озарением» материал издания The Wall Street Journal, в котором журналисты признали причины низких рейтингов европейских лидеров. Отношение к политикам связано с миграционной политикой, слабеющей экономикой и другими факторами.