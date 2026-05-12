Россия уведомила США и другие страны об испытаниях «Сармата»

Сегодня командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину об успешном испытании «Сармата». Как уточнил глава государства, ракетный комплекс способен двигаться как по баллистической, так и по суборбитальной траектории, а дальность его применения превышает 35 тыс. км. «Сармат» более чем в четыре раза мощнее любого западного аналога, указал глава государства.