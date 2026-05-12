Россия уведомила США и другие страны об испытаниях «Сармата»

Россия направила необходимые уведомления об испытаниях тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» США и другим странам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В соответствии с международными договоренностями при запуске межконтинентальных ракет Россия информирует другие страны. Сообщение направляется автоматически через Национальный центр по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО) при Минобороны России. НЦУЯО был учрежден в 1987 году на основе соглашения с США.

Сегодня командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину об успешном испытании «Сармата». Как уточнил глава государства, ракетный комплекс способен двигаться как по баллистической, так и по суборбитальной траектории, а дальность его применения превышает 35 тыс. км. «Сармат» более чем в четыре раза мощнее любого западного аналога, указал глава государства.

